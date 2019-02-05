«Опора России» пожаловалась на Booking.com в антимонопольную службуВедомости вчера в 22:51

Сервис снова стал поводом для жалоб Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com, пользуясь своим монопольным положением, навязывает владельцам отелей политику паритета цен, считают в «Опоре России». Организация уже пожаловалась на это в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

с чего всё началось

«Опора России» пожаловалась на Booking.com в антимонопольную службу

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