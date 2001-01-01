«Ополчение Boeing не сбивало»: Гиркин об обвинении в гибели МН17Infox.ru 08:04

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) отреагировал на предъявление обвинений по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе. По его словам, ополченцы не сбивали пассажирский самолет в 2014 году. Он добавил, что «обвинения со стороны противника» его не волнуют.

«Ополчение Boeing не сбивало»: Гиркин об обвинении в гибели МН17

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