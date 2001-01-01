Политика
«Ополчение Boeing не сбивало»: Гиркин об обвинении в гибели МН17Infox.ru 08:04
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) отреагировал на предъявление обвинений по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе. По его словам, ополченцы не сбивали пассажирский самолет в 2014 году. Он добавил, что «обвинения со стороны противника» его не волнуют.
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Футбол
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На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
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Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
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Экономика
Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций
Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Общество
Астраханский школьник сдал ЕГЭ на 0 баллов из-за ручки
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Происшествия
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР
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Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
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Происшествия
Гражданин России убит в Лондоне
Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины
В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Общество
В Крыму планируют возобновить работу крупнейшего водохранилища
На работы хотят выделить 25 млрд рублей В Крыму хотят возобновить работу Межгорного водохранилища за 25 млрд рублей, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова.
Обновлено в 06:31
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Рэпер Баста вмешался в противостояние Тимати и L’One
Затянувшийся конфликт, в который оказались вовлечены известные музыканты – Тимати и его коллега по цеху Леван Горозия, выступающий под сценическим именем L’One – и не думает остывать.
Обновлено в 07:21
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 08:54
Здоровье
Единая диспетчерская служба скорой помощи заработает в РФ к концу года
В рамках своего выступления на мероприятии глава Министерства здравоохранения рассказала, что единая диспетчерская служба скорой помощи начнет свою работу уже к концу 2019 года.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Нападающий "Сент-Луис" Иван Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада, к сожалению во время потери равновесия, Ивану было не за что ухватиться и он уверенно и твёрдо полетел вниз.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы РФ Андрея Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Facebook.
Обновлено в 05:25
Здоровье
ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие
Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
Обновлено в 02:37
Политика
Второй срок: Трамп намерен «сохранить величие Америки»
Дональд Трамп официально объявил о своем участии в президентских выборах 2020 года.
Обновлено в 07:29
Спорт
РУСАДА: в допинговом скандале в Чувашии оказались замешаны дети
Дети оказались причастны к допинговому скандалу в спортивном училище Чувашии, сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.
Обновлено 17 июня в 11:05
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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
Госдума наделяет военных Крыма и Севастополя статусом ветеранов
Авторы инициативы предлагают присваивать звание ветерана военной службы тем военнослужащим, которые проходили службу в военных частей и вооруженных силах Украины, которые располагались на территории Крыма и города Севастополя.
Обновлено в 07:57
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
СМИ сообщили о появлении третьего обладателя капитала в $100 млрд
Бернар Арно присоединился к рейтингу обладателей солидных капиталов — основателю Amazon Джеффу Безосу ($119 млрд) и основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($106 млрд).
Обновлено в 08:21