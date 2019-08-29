Представитель народной милиции ДНР заявил, что бой был неравный. По словам представителя ведомства, в результате столкновения один из ополченцев погиб, а трое пропали без вести.

Ополченец погиб в бою с диверсантами в ДНР

Общество В Екатеринбурге массово уволились педагоги В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.

Игры Capcom анонсирует новую Resident Evil уже 9 сентября Компания Capcom открыла сайт своей новой игры под кодовым названием Project Resistance, на котором сообщила, что официальный анонс состоится уже 9 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.

Энергетика Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии увеличилась на 32,4% Чистый долг «Газпрома» во втором квартале снизился на 15% до 2,556 трлн руб. по состоянию на 30 июня 2019 года с 3,014 трлн руб. на 31 декабря 2018 года.

Происшествия В результате обрушения подъезда в Дрогобыче погибли шесть человек Жертвами обрушения подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области стали шесть человек, сообщила в Facebook пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по ЧС (ГСЧС) по региону.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля «Ливанская армия открыла огонь по двум израильским беспилотникам в пограничной деревне Адейса», — указывает телеканал.

Здоровье В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.

Гаджеты Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить» "Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Происшествия В Карелии перевернулся школьный автобус Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.

Наука В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Политика Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири» Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.

Политика «Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.

Происшествия Автогонщица погибла при попытке установить рекорд ИА «Ореанда-Новости» 36-летняя американская гонщица Джесси Комбз погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости, пишет издание Washington Post.

Экономика Подведены итоги первого года работы платформы обмена данными о киберугрозах Совместный проект компании BI.ZONE и Ассоциации банков России — платформа обмена данными о киберугрозах — позволяет выстраивать эффективную проактивную защиту в финансовых организациях.

Театры Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.

Культура Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Гаджеты Представлен мощный ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition Компания Redmi, которая сегодня уже представила смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note8 Pro, пополнила ассортимент ноутбуков моделью RedmiBook 14 Enhanced Edition.Речь идет о модели с процессором Intel Core i7 десятого поколения.

Шоу-бизнес Жена Александра Овечкина: «Муж даже памперсы научился менять» Шубская отмечает поразительное внешнее сходство между сыном и мужем. А родители Овечкина надеются увидеть в нем и будущую звезду хоккея.

Политика Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Болтон прибыл в Минск на переговоры Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Белоруссию, где он проведет встречу с президентом и главой Министерства иностранных дел этой страны.

Политика Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.