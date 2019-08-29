Армия и оружие
ИзвестияОполченец погиб в бою с диверсантами в ДНР
Представитель народной милиции ДНР заявил, что бой был неравный. По словам представителя ведомства, в результате столкновения один из ополченцев погиб, а трое пропали без вести.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.
REGNUM 06:47
Игры
Capcom анонсирует новую Resident Evil уже 9 сентября
Компания Capcom открыла сайт своей новой игры под кодовым названием Project Resistance, на котором сообщила, что официальный анонс состоится уже 9 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.
Игромания.ру 04:57
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии увеличилась на 32,4%
Чистый долг «Газпрома» во втором квартале снизился на 15% до 2,556 трлн руб. по состоянию на 30 июня 2019 года с 3,014 трлн руб. на 31 декабря 2018 года.
Коммерсантъ 04:11
Происшествия
В результате обрушения подъезда в Дрогобыче погибли шесть человек
Жертвами обрушения подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области стали шесть человек, сообщила в Facebook пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по ЧС (ГСЧС) по региону.
МИР 24 вчера в 22:26
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля
«Ливанская армия открыла огонь по двум израильским беспилотникам в пограничной деревне Адейса», — указывает телеканал.
RT на русском вчера в 13:56
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Гаджеты
Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»
"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
Хайтек+ 06:50
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Газета.Ru 07:38
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус
Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Наука
В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru вчера в 18:26
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс - Россия 02:49
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Автогонщица погибла при попытке установить рекорд
ИА «Ореанда-Новости» 36-летняя американская гонщица Джесси Комбз погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости, пишет издание Washington Post.
Ореанда-Новости 04:30
Экономика
Подведены итоги первого года работы платформы обмена данными о киберугрозах
Совместный проект компании BI.ZONE и Ассоциации банков России — платформа обмена данными о киберугрозах — позволяет выстраивать эффективную проактивную защиту в финансовых организациях.
Плас 08:19
Театры
Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Гаджеты
Представлен мощный ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition
Компания Redmi, которая сегодня уже представила смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note8 Pro, пополнила ассортимент ноутбуков моделью RedmiBook 14 Enhanced Edition.Речь идет о модели с процессором Intel Core i7 десятого поколения.
Megaobzor.com 06:48
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина: «Муж даже памперсы научился менять»
Шубская отмечает поразительное внешнее сходство между сыном и мужем. А родители Овечкина надеются увидеть в нем и будущую звезду хоккея.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Политика
В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400
RT на русском 05:29
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Болтон прибыл в Минск на переговоры
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Белоруссию, где он проведет встречу с президентом и главой Министерства иностранных дел этой страны.
Политика Сегодня 06:49
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.
РИА Новости 07:14