Футбол

Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗОLenta.ru 15:30

Ромашов отметил, что ему удалось встретиться с форвардом «Зенита», они «посидели, чайку попили». Он сказал, что у Кокорина было нехорошее настроение: «Все понимают, что ничего приятного в дне рождении в СИЗО нет».
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Александр Кокорин
Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru вчера в 23:02

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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