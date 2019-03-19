Футбол
Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗОLenta.ru 15:30
Ромашов отметил, что ему удалось встретиться с форвардом «Зенита», они «посидели, чайку попили». Он сказал, что у Кокорина было нехорошее настроение: «Все понимают, что ничего приятного в дне рождении в СИЗО нет».
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Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru вчера в 23:02
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