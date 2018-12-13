Армия и оружие

Опережаем на ШАК. Российский спецназ вооружается новым автоматом
Вести.Ru
вчера в 20:20

Ранее американское издание The National Interest рассказало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью. Журнал назвал автоматный комплекс "супероружием".
Вести.Ruвчера в 20:20

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Российский спецназ вооружили «супероружием», которым впечатлились американские СМИ

Московский Комсомолецвчера в 22:47

Спецназ России получит «супероружие»

Известиявчера в 22:11

Опережаем на ШАК. Российский спецназ вооружается новым автоматом

Вести.Ruвчера в 20:20

Спецназ РФ вооружили автоматом, который СМИ в США назвали «супероружием»

РЕН ТВвчера в 20:17

Российский спецназ вооружили автоматом, который NI назвал «супероружием»

РИА Новостивчера в 20:00

Спецназ России вооружили новейшим комплексом ШАК-12

News.ruвчера в 19:42

Российские спецслужбы получат на вооружение ШАК-12

Госновостивчера в 10:19
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Армия и оружие

Пентагон назвал действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемыми

Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие

Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-160 над акваторией Карибского моря.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Смертоносность «Мертвой руки» России могла повыситься, пишут СМИ

Выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может спровоцировать Москву на принятие в военной доктрине упреждающего ядерного удара, пишет National Interest, отмечая, что в России все еще существует "мертвая рука", которая могла стать еще более смертоносной за последние годы.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

Сенат призвал Трампа прекратить поддержку Эр-Рияда в Йемене

Верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Дональда Трампа прекратить предоставление любой военной помощи арабской коалиции в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже

Телеканал "Звезда" опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие

CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США

Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие

Сирийские сапёры наполовину очистили Восточную Гуту от мин

Обновлено в 00:14
Армия и оружие

Разведчики ВВО провели учение по выполнению задач в тылу противника

С разведывательными группами мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, проведено специальное учение по выполнению задач в тылу условного противника.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Американские эксперты усомнились в демонтаже ядерного полигона КНДР

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Эксперт назвал победителя в бою между Су-57 и F-35

Российский истребитель Су-57 выиграет в воздушном бою у американского истребителя F-35.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Российских призывников отправляют служить в научные роты

Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Корвет Балтийского флота выполнил плановые ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 10:22
Армия и оружие

Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн

Росгвардия потратит почти 200 млн руб. на покупку бронированных автомобилей «Урал».
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие

В Генштабе заявили об усилении НАТО у границ России

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление военного присутствия НАТО вблизи российских границ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие

В ВВО состоялась комплексная тренировка подразделений радиотехниче-ских войск ПВО

С военнослужащими подразделений радиотехнических войск Восточного военного округа состоялась комплексная тренировка по мониторингу воздушного пространства в зоне ответственности округа.
Обновлено в 00:35
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