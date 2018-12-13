Армия и оружие
Ранее американское издание The National Interest рассказало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью. Журнал назвал автоматный комплекс "супероружием".
Вести.Ruвчера в 20:20
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Российский спецназ вооружили «супероружием», которым впечатлились американские СМИ
Московский Комсомолецвчера в 22:47
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