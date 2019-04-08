Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в РоссииГазета.Ru 05:53

Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в телекоммуникационной отрасли.

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

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