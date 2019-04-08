Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-картКоммерсантъ 03:41
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
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Финансы
Сбербанк: курс доллара к рублю скоро вернется в диапазон 64-65
«Справедливым» курсом доллара к рублю Сбербанк считает диапазон 64-65, и полагает, что пара вернется в него в случае сохранения благоприятного внешнего фона.
Обновлено в 12:11
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Культура
6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона
Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.
Обновлено в 04:40
Транспорт
На время Арктического форума на ЗСД ограничат движение
Обновлено в 10:04
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.
Обновлено в 05:30
Общество
«Похоже, что сын»: Свами Даши взял в «Школу экстрасенсов» наследника
Звезда 17-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ не раскрывает детали личной жизни. О семье Свами Даши известно очень мало.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов готовится к суду из-за отмены гастролей
Актер и певец узнал об этом в последний момент, как и зрители, буквально перед вылетом во Владивосток.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина рассказала о состоянии здоровья мужа
Актриса Светлана Дружинина отрицает проблемы со здоровьем у мужа.
Обновлено в 05:03
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Политика
Иран внес ВС США в список террористических организаций
Ранее сообщалось, что Иран решил внести командование США на Ближнем Востоке в список террористов.
Обновлено в 12:22
Музыка
Клип «На заре» группы «Альянс» заблокировали на YouTube
Обновлено вчера в 16:38
Гаджеты
В Китае представлен гибкий смартфон-браслет Nubia Alpha
В Китае официально представлена коммерческая версия гибкого смартфона-браслета Nubia Alpha.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео
В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.
Обновлено в 10:56
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Наука
В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов
В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено вчера в 10:27
Театры
Олег Басилашвили выступил против объединения театров
Народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Олег Басилашвили, выступил против объединения театров.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО
Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Врач Алексей Парамонов советует что нельзя делать после еды
Как сообщает врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, сразу после еды никогда не ложитесь.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети
Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Авто
В России начали продавать дизельный седан Audi A8
Минимальная стоимость дизельного Audi A8 составляет 6 150 000 рублей.
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Кремль не участвует в дискуссии о возможности изменения Конституции
Кремль не является участником дискуссии о возможности внесения поправок в Конституцию, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33