Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-картКоммерсантъ 03:41

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
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Мобильные операторы и ФСБ выступили против внедрения в России технологии eSim

Эхо Москвы04:04

Внедрение встроенных сим-карт в России призвали притормозить

Lenta.ru06:29

ФСБ и операторы связи нашли угрозу в технологии, используемой в iPhone

Ведомости04:26

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Газета.Ru05:53

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Коммерсантъ03:41

РБК: российские операторы связи выступили против технологии eSIM

News.ru03:01

Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии

РБК02:00
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Финансы

Сбербанк: курс доллара к рублю скоро вернется в диапазон 64-65

«Справедливым» курсом доллара к рублю Сбербанк считает диапазон 64-65, и полагает, что пара вернется в него в случае сохранения благоприятного внешнего фона.
Обновлено в 12:11
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Культура

6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона

Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.
Обновлено в 04:40
Транспорт

На время Арктического форума на ЗСД ограничат движение

Обновлено в 10:04
Политика

В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин назвал условие запуска «Турецкого потока» до конца 2019 года

Обновлено в 10:00
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.
Обновлено в 05:30
Общество

«Похоже, что сын»: Свами Даши взял в «Школу экстрасенсов» наследника

Звезда 17-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ не раскрывает детали личной жизни. О семье Свами Даши известно очень мало.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:20
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Политика

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов готовится к суду из-за отмены гастролей

Актер и певец узнал об этом в последний момент, как и зрители, буквально перед вылетом во Владивосток.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина рассказала о состоянии здоровья мужа

Актриса Светлана Дружинина отрицает проблемы со здоровьем у мужа.
Обновлено в 05:03
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Политика

Иран внес ВС США в список террористических организаций

Ранее сообщалось, что Иран решил внести командование США на Ближнем Востоке в список террористов.
Обновлено в 12:22
Музыка

Клип «На заре» группы «Альянс» заблокировали на YouTube

Обновлено вчера в 16:38
Гаджеты

В Китае представлен гибкий смартфон-браслет Nubia Alpha

В Китае официально представлена коммерческая версия гибкого смартфона-браслета Nubia Alpha.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео

В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.
Обновлено в 10:56
Авто

Автомобили Ravon вернутся в Россию

Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Транспорт

Военные инспекторы начнут охоту за водителями

Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Наука

В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов

В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено вчера в 10:27
Театры

Олег Басилашвили выступил против объединения театров

Народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Олег Басилашвили, выступил против объединения театров.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО

Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Здоровье

Врач Алексей Парамонов советует что нельзя делать после еды

Как сообщает врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, сразу после еды никогда не ложитесь.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети

Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Авто

В России начали продавать дизельный седан Audi A8

Минимальная стоимость дизельного Audi A8 составляет 6 150 000 рублей.
Обновлено в 05:09
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Кремль не участвует в дискуссии о возможности изменения Конституции

Кремль не является участником дискуссии о возможности внесения поправок в Конституцию, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Общество

Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
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