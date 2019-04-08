Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-картКоммерсантъ 03:41

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
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Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Газета.Ru05:53

Операторы связи и ФСБ обеспокоились новой технологией для iPhone и Samsung

Lenta.ru04:38

Мобильные операторы и ФСБ выступили против внедрения в России технологии eSim

Эхо Москвы04:04

ФСБ и операторы связи нашли угрозу в технологии, используемой в iPhone

Ведомости04:26

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Коммерсантъ03:41

РБК: российские операторы связи выступили против технологии eSIM

News.ru03:01

Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии

РБК02:00
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи

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Политика

Путин назвал ключевое условие запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин, открывая заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, заявил о необходимости запуска газопровода "Турецкий поток" в текущем году.
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Кит Харингтон из «Игры престолов» станцевал стриптиз в образе Кармен

В сценке Кит сыграл роль жениха, который решил устроить сюрприз своей невесте и станцевать на её девичнике в образе Кармен.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Авто

АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна

За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
Обновлено в 07:35
Кино

«Шазам» покорил российский кинопрокат за первый уикенд

За первые четыре дня показа фильм Дэвида Санберга «Шазам» возглавил рейтинг российского кинопроката. Кинокомикс собрал 338,8 млн рублей.
Обновлено в 04:57
Футбол

В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»

Напомним, что футбольный клуб «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности.
Обновлено в 09:37
Политика

В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 07:31
Кино

Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Памятник УПА в Харькове забросали мусором

Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
Обновлено в 10:28
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Общество

В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви

Обновлено в 00:42
Происшествия

Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга

Обновлено в 03:19
Общество

В рамках реновации построят в три раза больше жилья, чем снесут

Обновлено в 03:55
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Культура

Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии

Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Политика

Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему паспорт Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Космос

Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов

Обновлено в 11:16
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты

Появились качественные рендеры складного игрового смартфона Sharp

Обновлено в 03:36
Футбол

Жена Мамаева: «Краснодар» не имеет права разорвать контракт с мужем

Алана Мамаева, жена арестованного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, уверена, что клуб не может расторгнуть соглашение с футболистом, передает "Комсомольская правда".
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Ольга Орлова боится рисковать в отношениях с мужчинами

Былые неудачи привели к тому, что сейчас Ольга с опасением относится к каждым новым отношениям и не может полностью открыться своему мужчине.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене

Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Происшествия

При обрушении крыши здания в Нижегородской области погиб человек

Обновлено в 11:26
Общество

В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона

Обновлено в 10:17
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком

Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Футбол

«Я промахивался больше тебя»: Мбаппе поддержал Чупо-Мотинга

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга.
Обновлено в 08:11
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