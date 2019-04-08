Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-картКоммерсантъ 03:41
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
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Происшествия
На моторном заводе в Нижегородской области произошел пожар
Возгорание на площади 150 кв. м произошло на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области, пострадавших нет, сообщается в понедельник на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено в 07:40
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнеса
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
ФСБ предъявила Барсукову-Кумарину обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Здоровье
Клещи покусали уже 17 свердловчан
В Свердловской области зафиксировано, что клещи уже покусали уже 17 местных жителей.
Обновлено в 04:26
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Спорт
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков завершил карьеру
Российский лыжник Никита Крюков, который является олимпийским чемпионом 2010 года в личном спринте, объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой
Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Литве задержан бывший посол страны в России
В Литве задержан бывший посол страны в России Римантас Шидлаускас по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.
Обновлено в 06:54
Авто
Названы 5 бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России
Обновлено в 00:31
Общество
Женщины рассказали о самых неприятных мужских чертах
Посетительницы популярного развлекательного сайта Reddit рассказали о том, какие черты, кажущиеся самим мужчинам положительными, совершенно их не привлекают.
Обновлено в 02:05
Политика
Соловьев оценил слова Познера о национальной идее России
Телеведущего Владимира Соловьева не удивили соображения коллеги по цеху Владимира Познера о том, что у РФ пока нет национальной идеи, но россиян могла бы объединить правда.
Обновлено в 05:45
Политика
Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов
3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах.
Обновлено в 07:48
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15
150 тысяч автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 получит в ближайшие три года, с 2019 по 2021, армия России, сообщает 6 апреля Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено 06 апреля в 15:22
Шоу-бизнес
Волочкова пригласила домой Малахова после скандальной бани с Собчак
Балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в инстаграме об интервью телеведущему Андрею Малахову, в котором она поделилась подробностями своей жизни.
Обновлено в 08:29
Общество
В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:48
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Кино
Умерла актриса из «бондианы» Надя Регин
Сербская актриса Надя Регин, игравшая в бондиане умерла, в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте киносаги.
Обновлено в 08:28
Общество
В Крыму отложили курортный сбор
Парламент Крыма принял закон о переносе введения курортного сбора на 1 мая 2021 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:12
Политика
В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным
Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30