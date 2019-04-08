Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-картКоммерсантъ 03:41

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
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ФСБ и операторы связи выступили против eSim

Телеканал 360°03:50

ФСБ и операторы связи нашли угрозу в технологии, используемой в iPhone

Ведомости04:26

Мобильные операторы и ФСБ выступили против внедрения в России технологии eSim

Эхо Москвы04:04

Операторы связи и ФСБ обеспокоились новой технологией для iPhone и Samsung

Lenta.ru04:38

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Коммерсантъ03:41

РБК: российские операторы связи выступили против технологии eSIM

News.ru03:01

Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии

РБК02:00
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Авто

В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000

Обновлено вчера в 03:44
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Футбол

«Милан» обещает Почеттино 300 млн фунтов на трансферы

Руководство «Милана» пытается переманить в команду главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, обещая ему 300 миллионов фунтов стерлингов на трансферы, сообщает Daily Mirror.
Обновлено в 04:46
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Энергетика

Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Экономика

Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними

После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Технологии

Глава Tron раскрыл детали важного обновления

Следующее обновление протокола Tron под названием SUN Network пройдет в ближайшее время, заявил создатель блокчейн-стартапа Джастин Сан.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Андрей Разин поделился мнением о целительнице Джуне

Обновлено в 03:13
Политика

Эрдоган заявил о готовности Турции к военной операции в Сирии

Встреча лидеров двух стран пройдет на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.
Обновлено в 04:22
Общество

Росконтроль назвал качественный плавленый сыр

Обновлено в 04:41
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Политика

ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ

Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
Политика

В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций

Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Происшествия

В Бурятии школьники повредили 37 могил

В Бичурском районе Бурятии двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений на кладбище в селе Буй, сообщает ГУ МВД по республике.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский развелся с женой

Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Россияне оценили состояние своего здоровья

Почти половина взрослых россиян оценивает состояние здоровья как «удовлетворительное», свидетельствуют данные Росстат.
Обновлено в 03:59
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Аравийская коалиция уничтожила дрон, запущенный хуситами

Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила дрон, запущенный представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в сторону саудовского округа Асир.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

В России вводится налог на вёсельные лодки

Поправка исключает вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 05 апреля в 08:38
Общество

Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей

Обновлено в 04:48
Политика

СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:16
Политика

Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 05:12
Политика

Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала

Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
Обновлено в 02:10
Политика

Глава Башкирии представил Раиля Сарбаева в новой должности

На оперативном совещании в Правительстве республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров представил Раиля Сарбаева в новой должности.
Обновлено в 01:22
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