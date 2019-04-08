Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-картКоммерсантъ 03:41

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

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