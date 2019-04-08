Гаджеты
Операторы связи и ФСБ отвергли встроенные сим-картыЖурналистская правда вчера в 06:06
Внедрение технологии eSim, позволяющей подключаться к сотовой сети без сим-карты, России еще не грозит.
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Мобильные операторы и ФСБ выступили против внедрения в России технологии eSim
Эхо Москвывчера в 04:04
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Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
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Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue.
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Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
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Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
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Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде
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Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
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Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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