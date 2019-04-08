Гаджеты

Операторы связи и ФСБ отвергли встроенные сим-картыЖурналистская правда вчера в 06:06

Внедрение технологии eSim, позволяющей подключаться к сотовой сети без сим-карты, России еще не грозит.
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ESim в России не хотят — ни «большая тройка», ни ФСБ

BFM.ruвчера в 20:37

Мобильные операторы и ФСБ выступили против внедрения в России технологии eSim

Эхо Москвывчера в 04:04

ФСБ и операторы связи нашли угрозу в технологии, используемой в iPhone

Ведомостивчера в 04:26

Что такое eSIM и почему ФСБ и операторы против нее

Дождьвчера в 14:00

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Коммерсантъвчера в 03:41

РБК: российские операторы связи выступили против технологии eSIM

News.ruвчера в 03:01

Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии

РБКвчера в 02:00
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Происшествия

Суд отклонил апелляцию Аленичева на лишение водительских прав

Ленинский районный суд Красноярска не стал пересматривать меру наказания в отношении главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Общество

В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста

Обновлено вчера в 08:08
Политика

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, заявил во вторник глава республики Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

Магазины могут обязать принимать стеклотару

В Госдуме разработали законопроект, которым предлагается обязать крупные торговые сети принимать стеклотару, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Олега Нилова.
Обновлено в 03:40
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к вложению денег в биткоины

Почти две трети россиян, слышавших о биткоинах, считают вложение денег в эту криптовалюту невыгодной инвестицией, такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:30
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

Обновлено в 04:30
Театры

Актера Сухорукова выписали из больницы

Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой

Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой в интервью, опубликованном в издании «Жара Magazine».
Обновлено в 03:15
Общество

ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»

Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Авто

Hyundai рассекретил новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue

Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Из Лондона с любовью: Лера Кудрявцева объявилась в Англии и без ребенка

Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ - 47-летняя Лера Кудрявцева - опубликовала в Instagram свежий кадр из своей поездки в Лондон.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Кети Топурия снова встречается с Гуфом

Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика

Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке, на которую ссылается "РИА Новости".
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски

Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 12:26
Энергетика

Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб

В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Футболист «Челси» был арестован за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник лондонского «Челси» Дэниел Дринкуотер был арестован полицией за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 04:37
Авто

Toyota запатентовала мойку кузова, встроенную в автомобиль

В ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) подана заявка на регистрацию патента на интегрированную в кузов систему мойки грузового отсека пикапа.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Общество

Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде

Обновлено вчера в 05:24
Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
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