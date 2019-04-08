Гаджеты
Операторы и ФСБ выступили против внедрения eSim из-за ценовых войнСобеседник вчера в 06:03
МТС, «Билайн», «Мегафон» и ФСБ выступили против внедрения в России технологии подключения к сотовой сети без оператора. Об это сообщает РБК со ссылкой на источники. Уточняется, что совещание о перспективах eSim в России прошло в конце марта, в нем участвовали представители операторов и силовики.
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Мобильные операторы и ФСБ выступили против внедрения в России технологии eSim
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