Экономика
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Ведомостивчера в 11:29
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Правительство освободит от НДС региональных операторов утилизации отходов
Комсомольская правдавчера в 15:19
Региональных операторов по переработке мусора освободят от уплаты НДС
Rambler News Serviceвчера в 11:16
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Происшествия
Из-под лавины под Хабаровском извлекли восемь человек
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети
Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https: / / t.co / vQJCmzspqn pic.twitter.com / 3jANVwjVHA — ABC News (@ ABC) 27 декабря 2018 г. "Выглядит так, как будто она без штанов", – – отметил пользователь Susie Heather Tyson.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
К юго-востоку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2
Обновлено вчера в 22:52
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие
Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»
Die Welt подчёркивает, что «основная угроза» комплекса «Авангард» заключается в том, что его сложно обнаружить, так как, по данным издания, дальность действия имеющихся у военнослужащих США радаров недостаточна.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Газопровод загорелся в Подмосковье
В Серпуховском районе Московской области произошло возгорание газопровода, сообщили 29 декабря в МЧС.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М
Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
28 декабря в ФСБ России по Крыму сообщили об окончании строительства заграждения на границе с Украиной.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Покидающие Сирию американские войска решили оставить оружие курдам
В Пентагоне собираются предложить президенту США Дональду Трампу передать оружие курдам после того, как американские войска покинут Сирию.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
Обновлено вчера в 10:48
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
ФСБ построила в Крыму забор на границе с Украиной
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ РФ, на севере полуострова завершилось строительство заграждения длинной 60 км, а также произведена настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков.
Обновлено 27 декабря в 19:31
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород
Обновлено вчера в 06:25
Общество
Лучшие бренды красной икры назвало Роскачество
Обновлено вчера в 01:55
Происшествия
«Крабовый король» Олег Кан сбежал из России
Сахалинский бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "Крабовый король", сбежал из России после выхода на телеканале "Россия" расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2".
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Путин и Лукашенко проведут встречу 29 декабря
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено 27 декабря в 09:58
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа
Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
На Украине опровергли снятие запрета на въезд для российских мужчин
Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг свое собственное заявление о снятии запрета на въезд мужчин из России.
Обновлено вчера в 23:31
Наука
В Бразилии обнаружили самую редкую в мире птицу
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу
В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.
Обновлено 27 декабря в 10:50
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено вчера в 14:09
Финансы
Средняя ставка по ипотечным кредитам в ноябре превысила 9,5%
Банки повысили ставки после того, как ЦБ в сентябре поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5% — впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 03:29
Экономика
Авиабилеты вырастут в цене в 2019 году
Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5–7%.
Обновлено вчера в 20:19