Правительство РФ решило освободить региональным операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), работающих по новым правилам, от уплаты НДС. Об этом в пятницу рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Региональных операторов по обращению с отходами освободят от НДС

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