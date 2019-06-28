Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском 13:34

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.
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Оператор «Северного потока-2» отменил заявку на основной маршрут газопровода

Говорит Москва13:27

Оператор отозвал заявку на основной маршрут «Северного потока — 2» в Дании

РИА Новости13:42

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

RT на русском13:34

Nord Stream 2 отозвала одну заявку по маршруту газопровода в водах Дании

РБК14:24

Оператор «Северного потока - 2» отозвал одну заявку на прокладку газопровода в водах Дании

ТАСС13:27

Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании

Коммерсантъ13:23

Оператор «Северного потока-2» отозвал одну заявку на строительство газопровода в Дании

Rambler News Service13:12
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