Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском вчера в 13:34

с чего всё началось

Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято.

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

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