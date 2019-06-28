с чего всё началось

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Политика Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение с Грузией Представители грузинской диаспоры Российской Федерации обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.

Армия и оружие Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.

Футбол Бабел подписал контракт с «Галатасараем» Футболист сборной Нидерландов Райан Бабел, выступавший во второй половине минувшего сезона за лондонский "Фулхэм", вернулся в Турцию и подписал контракт с "Галатасараем", сообщается на сайте стамбульского клуба.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Происшествия В Иркутской области прорвало дамбу на реке В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.

Общество Skrytá Pravda (Чехия): люди в России якобы мрут от голода (Skrytá pravda) Что касается общегосударственных данных, то средняя номинальная заработная плата в России в марте выросла по сравнению с прошлым годом на 5,2% до 45 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Общество Жара во Франции побила исторический рекорд 26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.

Спорт Путина пригласили на игру по регби между сборными России и Японии 20 сентября в Японии стартует Чемпионат мира по регби. Открывающая игра будет между командами РФ и Японии.

Финансы Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок Средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась по итогам мая 2019 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Банка России.

Футбол Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где форвард сборной Чили и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил победный гол и вывел свою команду в полуфинал турнира.

Общество С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».

Происшествия На Васильевском острове за ночь сгорели три машины Региональное управление МЧС сообщает о пожаре на Васильевском острове. Огонь уничтожил несколько автомобилей.

Гаджеты Официальный сайт Huawei HongMeng OS оказался подделкой. Финальная версия ОС задержится до 2020 Вчера появилась информация о запуске официального сайта новой операционной системы HongMeng, на котором представлена различная информация, включая последние новости о грядущим компиляторе Huawei Ark. Изначально возникли вопросы из-за дизайна сайта, а также его адреса (https: / / hmxt.org /).

Транспорт Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».

Политика Трамп договорился: США не будут вводить пошлины на товары из Китая Вашингтон не будет накладывать новые пошлины на китайские товары, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке.