Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском вчера в 13:34

с чего всё началось

Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято.

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Экономика «Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.

Гаджеты Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай "Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.

Общество Три моста разрушены в Иркутской области из-за паводка Три моста в Тулунском районе Иркутской области разрушены из-за паводка. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Автоспорт Квят показал десятый результат в третьей практике Гран-при Австрии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал десятый результат в третьей свободной практике Гран-при Австрии "Формулы-1", передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Лолита Милявская рассказала о своем страшном диагнозе Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, поведал «Собеседник».

Футбол Савиола: «Неймар должен вернуться в „Барселону“» Бывший нападающий "Барселоны" Хавьер Савиола оценил возможное возвращение форварда "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Происшествия В Калмыкии пять человек погибли в ДТП Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Сторчак назвал условие выплаты долга России в ПАСЕ Пока не разработана дорожная карта по возобновлению выплат в ПАСЕ и ликвидации долга, Россия никому ничего не должна, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшей сестрой Семейное фото Лера показала в своем блоге. Нужно сказать, что телеведущая редко делится такими кадрами.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Авто Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.

Шоу-бизнес Максим Фадеев пожаловался на диабет после откровений Темниковой Продюсер Максим Фадеев на своей страничке в Instagram пожаловался на диабет, который не дает ему спокойной жизни в последние годы.

Политика Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.

Политика BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Музыка Ural Music Night собрала 300 тысяч зрителей Музыкальный фестиваль Ural Music Night 2019 посетили 300 тыс. зрителей.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Происшествия Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь» Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.