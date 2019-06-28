Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском 13:34
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.
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Оператор «Северного потока-2» отозвал одну заявку на строительство газопровода в Дании
Rambler News Service13:12
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
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