Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском вчера в 13:34
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.Коммерсантъвчера в 13:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Оператор «Северного потока-2» отозвал одну заявку на строительство газопровода в Дании
Rambler News Serviceвчера в 13:12
Оператор «Северного потока-2» отменил заявку на основной маршрут газопровода
Говорит Москвавчера в 13:27
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Путин назвал дело Голунова произволом
Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20.
Обновлено в 03:57
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет против Бразилии
В полуфинале Аргентина встретится со сборной Бразилии, которая в 1/4 финала победила по пенальти Парагвай (0:0 в основное время).
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное дело
По версии следствия, в 2014 году компания "Рольф" приобрела у кипрской компании "Панабел лимитед" (подконтрольна Сергею Петрову) акции компании "Рольф Эстейт" за 4 млрд руб. Как считает следствие, договор купли-продажи был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной.
Обновлено 27 июня в 10:08
Авто
18 советских автомобилей с правым рулем – и такое было!
Во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе, мы рассказали в этой публикации.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
Обновлено в 02:16
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Обновлено вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Борис Моисеев уехал на отдых в Юрмалу
Обновлено в 00:07
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «великолепной»
Обновлено в 00:41
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11
Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Юрий Шатунов угодил в больницу в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества
Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих стала прабабушкой: внучка актрисы родила первенца
Фото с ручками малыша Анна Тарасова разместила в социальных сетях. Звезда советского кино Алиса Фрейндлих в 84 года стала прабабушкой.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Наука
Риск развития заболевания Альцгеймера может подсказать качество сна
Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли, сделали вывод о том, что прогрессирующее ухудшение качества сна среди людей в возрасте 50–60 лет может являться признаком спутанных белков в их мозге.
Обновлено в 00:59
Путешествия
Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам
Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
От колонии дали отсрочку на материнство
О пребывании Эльмиры Амирхановой в стане боевиков следствию рассказала и Залина Габибулаева — в апреле 2013 года она была приговорена в Северной Осетии к двум годам лишения свободы за незаконный оборот оружия, а после отсидки перебралась в Сирию.
Обновлено вчера в 18:16
Здоровье
Названы районы Башкирии, где чаще всего умирают от рака
В Минздраве назвали районы Башкирии, где люди чаще всего умирают от рака. В черный список попали 6 муниципалитетов.
Обновлено вчера в 22:35
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
По Сети разлетелось приложение DeepNude, способное раздевать людей, изображенных на фотографиях.
Обновлено в 02:29
Баскетбол
Коллисон завершил карьеру в 31 год
Разыгрывающий "Индианы" Даррен Коллисон объявил о завершении карьеры в 31 год.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили: «Собираемся с любимой обвенчаться»
Певцу сегодня, 29 июня, исполняется 55 лет. Накануне юбилея он признался, почему до сих пор не женат.
Обновлено в 04:00
Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено 27 июня в 23:57
Политика
Путин и Эрдоган обсудили поставки С-400
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву
Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50