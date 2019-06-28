Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском вчера в 13:34

с чего всё началось

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Политика Путин назвал дело Голунова произволом Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20.

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Происшествия Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное дело По версии следствия, в 2014 году компания "Рольф" приобрела у кипрской компании "Панабел лимитед" (подконтрольна Сергею Петрову) акции компании "Рольф Эстейт" за 4 млрд руб. Как считает следствие, договор купли-продажи был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной.

Происшествия Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Происшествия Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11 Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Общество Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих стала прабабушкой: внучка актрисы родила первенца Фото с ручками малыша Анна Тарасова разместила в социальных сетях. Звезда советского кино Алиса Фрейндлих в 84 года стала прабабушкой.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Наука Риск развития заболевания Альцгеймера может подсказать качество сна Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли, сделали вывод о том, что прогрессирующее ухудшение качества сна среди людей в возрасте 50–60 лет может являться признаком спутанных белков в их мозге.

Путешествия Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

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Здоровье Названы районы Башкирии, где чаще всего умирают от рака В Минздраве назвали районы Башкирии, где люди чаще всего умирают от рака. В черный список попали 6 муниципалитетов.

Баскетбол Коллисон завершил карьеру в 31 год Разыгрывающий "Индианы" Даррен Коллисон объявил о завершении карьеры в 31 год.

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Политика Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Политика Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.