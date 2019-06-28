Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском вчера в 13:34
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.
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Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято.
— Маттиас Варниг, немецкий тренерРИА Новости вчера в 13:06
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Оператор «Северного потока-2» отменил заявку на основной маршрут газопровода
Говорит Москвавчера в 13:27
Оператор «Северного потока-2» отозвал одну заявку на строительство газопровода в Дании
Rambler News Serviceвчера в 13:12
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