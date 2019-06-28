Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском вчера в 13:34

Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято.

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Армия и оружие Украина получит от Франции 20 патрульных катеров Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

Общество Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.

Игры Новые Nintendo Switch и NVIDIA Shield TV получат улучшенную Tegra X1 Старенькая однокристальная система Tegra X1 проходит процесс обновления, и есть свидетельства, что оба устройства, Switch mini и Switch Pro, предложат улучшенную производительность или расширенное время автономной работы, а, возможно, и то, и другое.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Происшествия В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.

Происшествия Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.

Политика Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

Общество В России утвержден список запрещенных к содержанию животных В России утвержден список запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.

Кино «Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.

Политика Немецкий политик призвала к отмене санкций против России Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.

Армия и оружие Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".

Происшествия Застрявшую в лифте женщину спасло вино Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Наука Аналог ботокса оказался эффективен в борьбе против малярийных комаров Ученые смогли получить нейротоксин, аналогичный по свойствам ботоксу, который может стать эффективным средством при борьбе с малярийными комарами.

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Политика Трамп разыграл саудовского принца на G20 Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.

Общество Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Авто Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.

Космос SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.

Футбол Наставник сборной Испании Морено: Месси — лучший игрок в истории Главный тренер национальной команды Испании Роберт Морено, ранее работавший в штабе каталонской «Барселоны», поделился мнением о форварде сине-гранатовых Лионеле Месси.