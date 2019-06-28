Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском 13:34

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.
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Оператор отозвал заявку на основной маршрут «Северного потока — 2» в Дании

РИА Новости13:42

Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании

Коммерсантъ13:23

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

RT на русском13:34

Оператор «Северного потока-2» отменил заявку на основной маршрут газопровода

Говорит Москва13:27

Оператор «Северного потока - 2» отозвал одну заявку на прокладку газопровода в водах Дании

ТАСС13:27

Оператор «Северного потока - 2» скорректировал планы

Национальная служба новостей13:39

Оператор «Северного потока-2» отозвал одну заявку на строительство газопровода в Дании

Rambler News Service13:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Политика

Мэй заявила, что Лондон ответит на любое применение химоружия Дамаском

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Британия ответит на любое использование химоружия в Сирии, говорится в заявлении представителя офиса британского премьера.
Обновлено в 06:41
Кино

Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

Обновлено в 12:48
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика

Депутату Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию

Президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы Сергея Гаврилова не пустят в Грузию.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Экономика

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Общество

Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн

Обновлено в 07:34
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

С 28 июня начала действовать новая редакция УК РФ, по которой участник пьяного ДТП может сесть за решетку на срок до 15 лет.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях

В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Авто

Volkswagen Teramont получил новый двигатель в России

Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Дом Аниты Цой затопило из-за ливней

Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны силовиков, жертв нет, сообщил журналистам представитель администрации города.
Обновлено в 14:49
Политика

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

ВСУ оставили свою позицию под Горловкой

Украинские вооружённые формирования оставили одну из своих позиций под Горловкой.
Обновлено в 13:36
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика

Белый дом назвал темы переговоров Путина и Трампа на полях G20

Обновлено в 03:01
Экономика

«Аэрофлот» рассмотрит возможность хеджирования топлива в «дочках»

Группа "Аэрофлот" изучает возможность хеджирования топливных рисков для дочерних компаний.
Обновлено в 13:00
Политика

СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

«Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины

Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Спорт

Зубков не возвращал золото ОИ-2014

Российский бобслеист Александр Зубков, победивший на Олимпийских играх 2014 года в соревнованиях двоек и четверок, не собирается возвращать золотую медаль.
Обновлено в 13:52
Политика

Песков сообщил о готовности Путина и Трампа говорить на острые темы

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 13:36
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