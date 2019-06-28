Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском вчера в 13:34
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.
Читать в источнике
Оценить124
Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято.
— Маттиас Варниг, немецкий тренерРИА Новости вчера в 13:06
с чего всё началось
Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.Коммерсантъвчера в 13:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Оператор «Северного потока-2» отменил заявку на основной маршрут газопровода
Говорит Москвавчера в 13:27
Оператор «Северного потока-2» отозвал одну заявку на строительство газопровода в Дании
Rambler News Serviceвчера в 13:12
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Футбол
Шаронов прокомментировал трансферы «Рубина»
Исполнящий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал трансферы новых футболистов в интервью сайту клуба.
Обновлено в 12:42
Общество
Москва установила температурный рекорд
В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".
Обновлено в 12:59
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Игры
WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры
WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
Обновлено в 07:54
Общество
На Южный Урал надвигается непогода
Завтра, 30 июня, синоптики челябинского гидрометеоцентра предсказывают грозы и отдельные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Обновлено в 09:54
Космос
Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру
Старт миссии «Марс-2020» намечен на июль-август 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года.
Обновлено в 11:50
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Гаджеты
Дизайн новых устройств Samsung Galaxy придумают фанаты бренда
Как сообщается на сайте конкурса, участникам предложено придумать и воплотить дизайн аксессуаров для смартфонов линей Galaxy.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Обновлено в 11:57
Политика
Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину
Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 08:33
Наука
Кладбище гигантов обнаружили в Китае
Исследователи нашли на территории обнаруженного кладбища кости людей, которые достигали в росте 190 см. Возраст захоронений составляет 5 тысяч лет.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Происшествия
От аномальной жары во Франции погиб человек
В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.
Обновлено в 12:59
Общество
Организаторы «Тавриды» назвали постановку с однополыми поцелуями провокацией
Читайте материал: "Студенты устроили спектакль-оргию со страстными поцелуями на форуме в Крыму".
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Общество
Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000
Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4042.
Обновлено в 10:08
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и Соловьева
Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:10
Общество
Украинская нация признана самой сексуальной
Обновлено в 11:51
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Здоровье
Успех зачатия и риск рака у женщин могут зависеть от состояния печени
Успех зачатия у женщины может зависеть от состояния печени – об этом свидетельствуют данные исследования ученых из Университета Милана.
Обновлено в 12:26
Политика
Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.
Обновлено в 13:02
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции
Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21