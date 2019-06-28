Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в ДанииRT на русском вчера в 13:34

с чего всё началось

Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято.

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом говорится на сайте компании.

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Футбол Шаронов прокомментировал трансферы «Рубина» Исполнящий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал трансферы новых футболистов в интервью сайту клуба.

Общество Москва установила температурный рекорд В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".

Политика Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.

Общество На Южный Урал надвигается непогода Завтра, 30 июня, синоптики челябинского гидрометеоцентра предсказывают грозы и отдельные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Космос Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру Старт миссии «Марс-2020» намечен на июль-август 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года.

Энергетика «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".

Гаджеты Дизайн новых устройств Samsung Galaxy придумают фанаты бренда Как сообщается на сайте конкурса, участникам предложено придумать и воплотить дизайн аксессуаров для смартфонов линей Galaxy.

Происшествия Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".

Политика Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.

Наука Кладбище гигантов обнаружили в Китае Исследователи нашли на территории обнаруженного кладбища кости людей, которые достигали в росте 190 см. Возраст захоронений составляет 5 тысяч лет.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Политика В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Происшествия От аномальной жары во Франции погиб человек В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.

Происшествия В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».

Общество Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000 Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4042.

Хоккей «Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.

Политика BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и Соловьева Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Политика «Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Здоровье Успех зачатия и риск рака у женщин могут зависеть от состояния печени Успех зачатия у женщины может зависеть от состояния печени – об этом свидетельствуют данные исследования ученых из Университета Милана.

Политика Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.