Экономика
«Северный поток – 2» в третий раз меняет маршрут в ДанииВедомости 08:47
Изначально «Газпром» (единственный владелец Nord Stream 2) предложил проложить трубу в территориальных водах Дании южнее острова Борнхольм, но 1 января 2018 г. страна ввела поправки в закон о континентальном шельфе Дании, где говорилось, что министерство иностранных дел страны может налагать вето на строительство газопроводов в территориальных водах по политическим основаниям.
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Nord Stream 2 оценила ущерб ЕС в случае задержки запуска «Северного потока-2»
Rambler News Service06:59
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