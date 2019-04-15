«Северный поток – 2» в третий раз меняет маршрут в ДанииВедомости 08:47

Изначально «Газпром» (единственный владелец Nord Stream 2) предложил проложить трубу в территориальных водах Дании южнее острова Борнхольм, но 1 января 2018 г. страна ввела поправки в закон о континентальном шельфе Дании, где говорилось, что министерство иностранных дел страны может налагать вето на строительство газопроводов в территориальных водах по политическим основаниям.

«Северный поток – 2» в третий раз меняет маршрут в Дании

Происшествия Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Футбол Егоров пригласил Грушевского, раскритиковавшего Лапочкина, на семинар по правилам игры в футбол Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ответил на критику известного артиста и болельщика ЦСКА Михаила Грушевского, который выразил недовольство работой арбитра Сергея Лапочкина в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3). Рефери удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса.

Политика Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".

Транспорт Началась укладка рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи Как сообщает информационный центр проекта "Крымский мост", строители начали укладывать рельсы на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Общество «Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.

Экономика Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Общество В Госдуме назвали имеющих право на перерасчет пенсий Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат.

Происшествия Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.

Общество В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.

Транспорт В России проиндексированы тарифы на проезд по платным дорогам Согласно тарифной сетке, опубликованной на сайте госкомпании «Автодор», проезд по участкам трасс М3 «Украина», М4 «Дон» и М11 «Москва — Санкт-Петербург» проиндексирован проезд на размер инфляции.

Происшествия Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160 Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.

Спорт Мамаев пожаловался на автозак, который возит его в суд Футболист Павел Мамаев пожаловался на автозак, в котором его привозят на судебные заседания.

Экономика Силуанов: создать полноценную замену SWIFT сегодня вряд ли возможно Создание полноценной альтернативы международной системе обмена банковской информацией SWIFT на сегодняшний день маловероятно, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

Общество Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра Разработанные правительством поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Общество Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.

Армия и оружие Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.

Происшествия Петербуржец погиб при взрыве в квартире Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.

Происшествия Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста на проселочной дороге Звезда популярного сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч, управляя собственным авто марки Lamborghini стоимостью 180 тысяч фунтов стерлингов, сбил велосипедиста на проселочной дороге на британском острове Уайт.

Общество Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.