Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопроводаРоссийская газета 08:17
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
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Nord Stream 2 оценила ущерб ЕС в случае задержки запуска «Северного потока-2»
Rambler News Service06:59
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