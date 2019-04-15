Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопроводаРоссийская газета 08:17
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
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Происшествия
Огонь перекинулся на одну из башен собора Нотр-Дам
Обновлено в 15:40
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика
Россия отдаст Совету Европы долг в €60 млн
Россия готова отдать долг в 60 миллионов евро Совету Европы за два года невыплат, передают "Известия" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в соборе Парижской Богоматери
Информационное агентство LinePress опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлены последствия пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в столице Франции.
Обновлено в 18:12
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Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Музыка
Верка Сердючка отправится на «Евровидение-2019»
Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле в качестве гостя.
Обновлено в 13:31
Политика
Зеленский сформулировал позицию по Крыму и Донбассу
Шоумен Владимир Зеленский, перед вторым туром выборов лидирующий в президентской гонке, считает Крым и Донбасс территорией Украины, "незаконно оккупированной Россией".
Обновлено в 11:28
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика
В МВД рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство
Генерал-майор полиции Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, рассказала, сколько украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Футбол
Президент «Барселоны» исключил возвращение Неймара
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу дал понять, что каталонский клуб не намерен возвращать нападающего Неймара, выступающего за «ПСЖ».
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Группировка британских войск станет участником грядущих манёвров НАТО вблизи рубежей РФ.
Обновлено в 18:02
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Баскетбол
«Валенсия» стала победителем Еврокубка
Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей.
Обновлено в 16:14
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Уфе педофил 6 лет насиловал малолетнюю девочку-соседку
Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом, гнусные сексуальные преступления совершались с сентября 2006 по декабрь 2012 года в отношении жившей по соседству малолетней девочки.
Обновлено в 09:19
Общество
В Петербурге открыли памятник Николаю Гумилеву
Обновлено в 15:38
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Наталья Водянова растрогала поклонников семейным снимком
«Люблю свою бабунечку!» — так Водянова подписала снимки, сделанные во время осмотра парижских достопримечательностей, который она совершила вместе с бабушкой.
Обновлено в 11:30