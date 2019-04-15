Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопроводаРоссийская газета вчера в 08:17
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
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«Масштабы впечатляющие»: эксперт об ущербе «Северному потоку — 2» от Дании
Rambler News Serviceвчера в 11:53
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