Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопроводаРоссийская газета вчера в 08:17

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
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Инвестор Nord Stream 2 предрек рост уязвимости ЕС из-за задержки проекта

РБКвчера в 22:57

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«Масштабы впечатляющие»: эксперт об ущербе «Северному потоку — 2» от Дании

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Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

Газета.Ruвчера в 11:18
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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

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В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
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Командир взвода допустил косяк в Хмеймиме

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Происшествия

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Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

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Общество

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Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
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Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий размещать гостиницы в жилых помещениях, который вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика

«Дом.РФ» заплатит в федеральный бюджет 15,4 млрд рублей дивидендов

Наблюдательный совет рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 50,14% чистой прибыли по итогам прошлого года – 9,7 млрд руб.
Обновлено вчера в 06:20
Авто

Компания Mini обновила модель Clubman

Компания Mini показала обновленную модель Clubman. Ситикар будет отличаться новой фальшрадиаторной решеткой и другой головной оптикой.
Обновлено в 03:20
Общество

Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ

Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
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Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода

Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Общество

Британское правительство запретит детям «лайки» в соцсетях

Правительственный регулятор сети интернет в Великобритании намерен запретить несовершеннолетним ставить «лайки» в Facebook и Instagram, 15 апреля передает агентство Associated Press (AP).
Обновлено вчера в 09:49
Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета

Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Здоровье

Специалисты рассказали о прогулках для похудения

Специалисты рассказали о том, что прогулки являются приятным видом физической активности, а также отличным способом сбросить лишний вес.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

Обновлено в 02:27
Политика

Порошенко призвал экс-министра финансов покинуть штаб Зеленского

Действующий украинский лидер Петр Порошенко обратился к экс-министру финансов Александру Данилюку с призывом прекратить членство в штабе кандидата на пост президента Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка миллиардера Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Петербурге мошенница оставила 92-летнюю бабушку без 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Напомним, ранее в Петербурге сожитель украл у беременной почтальонки сумку со 185 тысячами.
Обновлено в 03:16
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019

Обновлено в 02:18
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Культура

О жизни и смерти Андрея Миронова расскажет Первый канал

Авторы обещают рассказать как общеизвестные, так и неизвестные ранее факты о жизни и смерти любимого актера.
Обновлено в 03:17
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Алла Пугачева даст закрытый концерт за сутки до официального

Пугачева во время концерта решила сделать ставку на новые песни.
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Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
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Савченко посетовала на переменчивость украинцев

Обновлено вчера в 23:47
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