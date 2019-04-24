Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным искомРоссийская газета 08:13

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
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