Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопроводаРоссийская газета вчера в 13:35

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
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