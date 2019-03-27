Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопроводаРоссийская газета вчера в 13:35
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
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Дания попросила Nord Stream 2 проанализировать третий вариант прохождения газопровода
Интерфаксвчера в 14:46
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Авто
Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер
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Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
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Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
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Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Алсу с дочками украсила обложку журнала
Алсу вместе со своими дочками Микеллой и Сафиной стала главной героиней нового выпуска журнала «Антенна», сообщает storinka.com.ua.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета
Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения 27 марта вертолета казахстанского Минобороны в Кызылординской области республики.
Обновлено в 00:41
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено вчера в 09:58
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Общество
Неуверенное солнце: в Москве 28 марта потеплеет до +4 °С
Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе 28 марта. Термометр в столице покажет до +4 °С, сообщают «Метеовести».
Обновлено в 01:44
Здоровье
Названы дозы алкоголя и сигарет, вызывающие рак
Исследователи из Университетской клиники Саутгемптона совместно с коллегами из Университета Бангора оценили риск развития рака, связанного с умеренным употреблением алкоголя, и сравнили его с риском появления онкологии, спровоцированной курением.
Обновлено в 00:10
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Во Франции ушли в отставку три члена правительства
Во Франции оставили свои посты три высокопоставленных сотрудника правительства страны, сообщает 27 марта коммюнике Елисейского дворца, представленное представителям СМИ.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:34
Армия и оружие
Россия поддерживает боеготовность военной техники Венесуэлы
Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, но о новых закупках речи не идет, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов «Интерфаксу» на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.
Обновлено в 00:49
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.
Обновлено вчера в 07:29
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Происшествия
На Октябрьском мосту в жутком ДТП погибли два человека
В Липецке на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Индия испытала противоспутниковую ракету
Индия успешно испытала новую ракету, которая сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 05:17
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Бывший полпред на Дальнем Востоке задержан в Москве
Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:44
Футбол
Роналду может в скором времени вновь стать отцом
Обновлено вчера в 14:44
Хоккей
Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на два года
Обновлено в 00:34
Здоровье
Заболевшей раком двухлетней девочке из Кемерова требуется помощь
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»
Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:40