Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопроводаРоссийская газета вчера в 13:35
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
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Дания попросила Nord Stream 2 проанализировать третий вариант прохождения газопровода
Интерфаксвчера в 14:46
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Авто
Porsche рассказал о гибридной версии кроссовера Cayenne Turbo S
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Гаджеты
Владелец назвал основные недостатки складного Samsung Galaxy Fold
Стали известны некоторые недостатки раскладного смартфона Samsung Galaxy Fold, который вскоре поступит в продажу.
Обновлено вчера в 10:56
Авто
Китай урежет субсидии на покупку электромобилей
Китай с июня этого года резко урежет субсидии производителям электромобилей.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Мэром Владивостока избран и. о. главы города Гуменюк
Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
Обновлено вчера в 05:49
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено вчера в 08:43
Гаджеты
В России стартовало производство SSD GS Group с интерфейсом PCIe
Центр разработки микроэлектроники в составе GS Group ― GS Nanotech ― приступил к производству первых в России твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe и с поддержкой протокола NVMe.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов
ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Учительница из Барнаула уволилась из-за фото в купальнике
В Барнауле 38-летней учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за фото в купальнике, которые она публиковала на своих страницах в соцсетях.
Обновлено 25 марта в 07:44
Политика
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Япония может присоединиться к китайской инициативе «Один пояс — один путь»
По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказал сомнение по поводу инициативы и чрезмерного китайского кредитования в регионе, заявив, что «она может растворить экономическую силу страны, а не придать ей энергии».
Обновлено вчера в 03:35
Политика
«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы
Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
Обновлено вчера в 23:10
Культура
YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова
Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
ЦИК передал Петру Медведеву вакантный мандат депутата Госдумы
ЦИК передал лидеру красноярских коммунистов, депутату Заксобрания Петру Медведеву мандат депутата Госдумы, ставший вакантным в связи со смертью члена фракции КПРФ Жореса Алферова.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США
Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено вчера в 11:36
Кино
Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено 26 марта в 20:09
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.
Обновлено вчера в 07:29