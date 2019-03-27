Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопроводаРоссийская газета вчера в 13:35

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
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Дания не отказывала «Газпрому» по «Северному потоку - 2»

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Дания попросила Nord Stream 2 проанализировать третий вариант прохождения газопровода

Интерфаксвчера в 14:46

В Nord Stream 2 объяснили ситуацию с заявкой по «Северному потоку — 2»

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Коммерсантъвчера в 13:51

Дания запросила у оператора «Северного потока - 2» дополнительную экологическую экспертизу

ТАССвчера в 12:07
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Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

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Политика

Мэром Владивостока избран и. о. главы города Гуменюк

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Политика

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Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено вчера в 05:49
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
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Кино

Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина

Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
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Космос

NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник

Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено вчера в 08:43
Гаджеты

В России стартовало производство SSD GS Group с интерфейсом PCIe

Центр разработки микроэлектроники в составе GS Group ― GS Nanotech ― приступил к производству первых в России твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe и с поддержкой протокола NVMe.
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Политика

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Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0

Обновлено вчера в 19:06
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Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов

ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.
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Общество

Учительница из Барнаула уволилась из-за фото в купальнике

В Барнауле 38-летней учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за фото в купальнике, которые она публиковала на своих страницах в соцсетях.
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Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
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Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Япония может присоединиться к китайской инициативе «Один пояс — один путь»

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказал сомнение по поводу инициативы и чрезмерного китайского кредитования в регионе, заявив, что «она может растворить экономическую силу страны, а не придать ей энергии».
Обновлено вчера в 03:35
Политика

«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко

Обновлено вчера в 21:45
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Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы

Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
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YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова

Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
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Политика

ЦИК передал Петру Медведеву вакантный мандат депутата Госдумы

ЦИК передал лидеру красноярских коммунистов, депутату Заксобрания Петру Медведеву мандат депутата Госдумы, ставший вакантным в связи со смертью члена фракции КПРФ Жореса Алферова.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие

Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
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Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.
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