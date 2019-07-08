Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузовРБК вчера в 17:03
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
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с чего всё началось
Система создается по указу президента № 290, который вступил в силу 1 июля 2019 года. Согласно документу, перевозчики смогут транспортировать санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны при условии использования электронных навигационных пломб.РБКвчера в 17:03
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Оператор «Платона» может получить 22 млрд рублей на мониторинг санкционных грузов
Ведомостивчера в 22:20
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Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
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Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина
Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
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Китай завершил строительство марсохода, сообщают СМИ
Китайские ученые завершили создание марсохода для выполнения первой исследовательской миссии КНР на Марсе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Глобал Таймс».
Обновлено в 00:41
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.
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Армия и оружие
Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море
Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский.
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Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
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Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
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Обновлено вчера в 09:04
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Приморье ребенок лишился пальца из-за травмы в игровой зоне ТЦ
Двухлетнему ребенку в городе Уссурийск Приморского края ампутировали палец, который он травмировал в игровой комнате торгового центра, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 01:39
Общество
СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Глава Минтранса Евгений Дитрих поинтересовался, почему при таких выплатах проблема не была в итоге решена.
Обновлено в 01:12
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Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
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ЖКХ
В пострадавшем от наводнения Тулуне запустили очистные сооружения
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
Сборная Мексики выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
Сборная Мексики по футболу выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ – главный трофей для сборных Северной и Центральной Америки.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
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Циклон и низкое давление накроют Москву
Температура с столице держится ниже климатической нормы. В то же время низким останется и фон атмосферного давления.
Обновлено в 01:55
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
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Наука
В Индонезии нашли останки древнего человека возрастом 1,8 млн лет
Находка стала доказательством присутствия человека 1,8 млн лет назад на территории современной Индонезии.
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Экономика
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Путешествия
Названы города, куда россияне советуют съездить иностранным туристам
Эксперты сервиса опросили 34 тысячи пользователей и выяснили, какой город в стране те советуют посетить зарубежным туристам в первую очередь.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Минеральная вода «Терсинка» исчезнет с прилавков Кузбасса
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова призналась, что переживает за 20-летнюю дочь
Как выяснилось, Хлебникова стала переживать за свою семью после смерти бывшего супруга.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Приморье нашли пропавший в 1941 году бомбардировщик
Участники Поискового движения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли место падения советского бомбардировщика ДБ-3, находившегося в составе 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота.
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