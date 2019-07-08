Экономика

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузовРБК вчера в 17:03

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
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Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

Система создается по указу президента № 290, который вступил в силу 1 июля 2019 года. Согласно документу, перевозчики смогут транспортировать санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны при условии использования электронных навигационных пломб.
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