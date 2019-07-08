Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузовРБК 17:03
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
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с чего всё началось
Система создается по указу президента № 290, который вступил в силу 1 июля 2019 года. Согласно документу, перевозчики смогут транспортировать санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны при условии использования электронных навигационных пломб.РБК17:03
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Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Происшествия
В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
Пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота обнаружен в Приморье, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск" в своем Instagram.
Обновлено в 23:12
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Политика
Россия и Украина проведут прямой телемост
Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено в 21:25
Общество
Эксперты объяснили падение рождаемости в России
Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Политика
Иностранцы намерены скупить землю Украины – депутат Рады
Находящиеся на руководящих должностях на Украине иностранцы ждут возможности скупить земли страны, заявил 7 июля депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:47
Наука
Йогурт снизил риск развития колоректальной аденомы у мужчин
Авторы статьи ссылаются на предыдущие исследования, которые выявили ассоциацию между высоким потреблением йогурта и снижением риска возникновения рака толстого кишечника.
Обновлено 03 июля в 20:03
Происшествия
Миллиардера Эпштейна арестовали в США по подозрению в торговле людьми
Американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, в отношении которого ранее выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, был арестован в субботу по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 03:30
Происшествия
14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:31
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Экономика
Из российских банков массово увольняются специалисты по киберзащите
Специалисты по киберзащите стали массово увольняться из банковской сферы.
Обновлено в 22:26
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено в 07:09
Общество
Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника
Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:03
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено в 22:18
Политика
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 00:26
Футбол
Мекиска выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, в финале победив США
В финале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду США – 1:0. На 73-й минуте Рауль Хименес исполнил передачу на Хонатана Дос Сантоса, и тот, сохраняя хладнокровие, пробил под перекладину.
Обновлено в 23:04
Футбол
Месси могут отстранить от футбола на два года
Обновлено в 14:35
Здоровье
Названы мешающие похудеть продукты
Диетологи рассказали, какие продукты способны мешать похудению. Отмечается, что не всегда это какие-то жирные или мучные блюда.
Обновлено в 19:38
Экономика
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
Проект решения, которое обязывает Россию отказаться от ограничения уже готов, «Известия» ознакомились с документом.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
США призвали Германию отправить свои войска в Сирию
США призывают Германию отправить на северо-восток Сирии наземные войска для частичной замены американских войск, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Обновлено в 06:55
Политика
Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
Указ президента России Владимира Путина о приостановке сообщения между Россией и Грузией в понедельник, 8 июля, вступил в силу.
Обновлено в 18:46
Общество
В правительстве Забайкалья произошли новые назначения
Первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с 8 июля утвержден Олег Кузнецов.
Обновлено в 22:57
Политика
Берлин признал необходимость «Северного потока - 2»
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bild.
Обновлено в 21:56
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58