Экономика
Оператор «Платон» попросил более 20 млрд рублей на слежкуURA.Ru 03:41
Система наблюдения за перевозкой санкционных грузов через Россию обойдется в 21,8 млрд рублей. Об этом заявили в Центре развития цифровых платформ «Платон», который принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу.
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с чего всё началось
Из средств, которые, как рассчитывает РТИТС, ее «дочке» выделит государство, 2 млрд руб. должны пойти на компенсацию инвестиционных затрат, еще чуть меньше 20 млрд руб. — на компенсацию эксплуатационных затрат.РБКвчера в 17:03
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Оператор «Платона» может получить 22 млрд рублей на мониторинг санкционных грузов
Ведомостивчера в 22:20
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Политика
Глава СНБО Украины призвал прекратить истерику из-за телемоста с Россией
Глава СНБО Данилюк прокомментировал планы телеканала NеwsОпе провести телемост "Надо поговорить" с телеканалом "Россия".
Обновлено в 03:52
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца
Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фигуру на пляже
Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
В Киеве подсчитали «войска Путина» и обвинили Россию в нарушении конвенции Монтре
Путин подготовил свои войска в позапрошлом году, провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сложившимся на западе и юго-западе РФ.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
Количество загрязняющих веществ, которые необходимо мониторить на федеральном уровне, надо сократить с 260 до двух десятков и сделать мониторинг автоматическим, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Какая тренировка поможет снизить давление, сообщили специалисты
Зарубежные специалисты сообщили, какая тренировка может помочь снизить давление.
Обновлено в 04:43
Авто
Названы самые популярные иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных новых иномарок на российском рынке стоимостью от 800 тыс. до 1 млн рублей.
Обновлено в 02:35
Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено в 03:21
Политика
Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:29
Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Политика
В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»
Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23
Политика
Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах
Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Интернет
Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome
Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
Общество
Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Обновлено 06 июля в 06:00
Общество
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Наука
В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет
Ученые отмечают, что это первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 млн лет назад.
Обновлено в 00:28
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00