Экономика

Оператор «Платон» попросил более 20 млрд рублей на слежкуURA.Ru 03:41

Система наблюдения за перевозкой санкционных грузов через Россию обойдется в 21,8 млрд рублей. Об этом заявили в Центре развития цифровых платформ «Платон», который принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу.
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Государство может выделить Центру развития цифровых платформ 21,8 млрд руб. на создание системы мониторинга транзита санкционных грузов через Россию, сообщает
 РБК со ссылкой на проект концессионного соглашения.
Ведомостивчера в 22:20

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Оператор «Платона» просит почти 22 млрд на мониторинг санкционных грузов

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Оператор «Платона» может получить 22 млрд рублей на мониторинг санкционных грузов

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Операторы «Платона» просят 22 миллиарда рублей на новую систему мониторинга санкционных грузов

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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:54, Вашингтон
Политика

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Политика

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Политика

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Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

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Политика

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Политика

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Накануне ассамблея приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию в нарушение регламентных норм, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 10:51
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

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На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
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В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
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Театры

Команда Александринского театра помогла поставить спектакль в «Артеке»

На Олимпийской молодежной площадке международного детского центра «Артек» пройдет премьера спектакля, ставшего итогом работы седьмой смены артековцев над проектом «Скрин-драма».
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Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
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Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
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Экономика

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Экономика

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Происшествия

Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве

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Выжившие при пожаре на аппарате ВМФ выписаны из больницы

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Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

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