Экономика
Оператор «Платон» попросил более 20 млрд рублей на слежкуURA.Ru 03:41
Система наблюдения за перевозкой санкционных грузов через Россию обойдется в 21,8 млрд рублей. Об этом заявили в Центре развития цифровых платформ «Платон», который принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу.
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с чего всё началось
Государство может выделить Центру развития цифровых платформ 21,8 млрд руб. на создание системы мониторинга транзита санкционных грузов через Россию, сообщает РБК со ссылкой на проект концессионного соглашения.Ведомостивчера в 22:20
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Оператор «Платона» может получить 22 млрд рублей на мониторинг санкционных грузов
Ведомостивчера в 22:20
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:54, Вашингтон
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что за грузинским телеведущим Георгием Габунией, который нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина, стоит бывший президент страны Михаил Саакашвили.
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В Тбилиси начались столкновения участников двух акций
По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, которая длится уже 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации».
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Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт
Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
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Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.
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Происшествия
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«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
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Шоу-бизнес
Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей
Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с телеведущей Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей.
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Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
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Экономика
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Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом. Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро.
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Политика
«Мразь и подонок»: Кадыров об оскорбившем Путина журналисте «Рустави-2»
Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграме отреагировал на оскорбление в адрес президента РФ Владимира Путина на грузинском телеканале "Рустави-2".
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Политика
ЛДПР сообщила о желании сотрудничать с петербургским правительством
ЛДПР сообщила об урегулировании вопроса с вхождением ее представителя Олега Капитанова в петербургское правительство и нацеленности на конструктивное сотрудничество с городскими властями.
Обновлено в 13:18
Политика
Делегация РФ сравнила поведение ПА ОБСЕ с действиями карточных шулеров
Накануне ассамблея приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию в нарушение регламентных норм, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
Обновлено в 04:04
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
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Обновлено в 09:20
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Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
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Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте
В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Театры
Команда Александринского театра помогла поставить спектакль в «Артеке»
На Олимпийской молодежной площадке международного детского центра «Артек» пройдет премьера спектакля, ставшего итогом работы седьмой смены артековцев над проектом «Скрин-драма».
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 10:50
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Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
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Экономика
Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%
Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
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Наука
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Британские физики численно смоделировали формирование галактик в f(R)-гравитации хамелеонного типа, которая естественным образом объясняет ускоренное расширение Вселенной.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к 40-летнему должнику по ипотеке, но мужчина, задолжавший банку 300 тыс. рублей, забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь войдет.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Выжившие при пожаре на аппарате ВМФ выписаны из больницы
Пятеро пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море выписаны из больницы, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:34
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52