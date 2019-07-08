с чего всё началось

Система наблюдения за перевозкой санкционных грузов через Россию обойдется в 21,8 млрд рублей. Об этом заявили в Центре развития цифровых платформ «Платон», который принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу.

Оператор «Платон» попросил более 20 млрд рублей на слежку

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