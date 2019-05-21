Задержан вице-губернатор Ростовской областиРБК 05:12

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщает ТАСС. Местному порталу 1Rnd.ru эту информацию подтвердил еще один собеседник в правоохранительных органах области.

Происшествия Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Политика Зеленский решил распустить Раду Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.

Футбол Индзаги согласился возглавить «Ювентус» Главный тренер Лацио Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Происшествия Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.

Политика В Кремле отреагировали на массовые увольнения в «Коммерсанте» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за конфликтом в редакции газеты «Коммерсант».

Политика Госдума приняла закон о посещении реанимации Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Кино Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.

Энергетика Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.

Футбол Эмери сообщил, что Мбаппе хотел перейти в «Реал» Бывший наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, ныне работающий с лондонским «Арсеналом», рассказал, что нападающий французского клуба Килиан Мбаппе хотел перебраться в чемпионат Испании до полноценного переезда в Париж.

Политика Воронеж посетит Дмитрий Медведев Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.

Политика Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.

Политика В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России 20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.

Футбол «Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.

Политика Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.

Кино Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».

Политика Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.

Общество Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.