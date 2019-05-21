Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской областиИнтерфакс 03:37
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
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Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".
Обновлено в 05:33
Футбол
Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»
Обновлено в 02:12
Происшествия
Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Политика
Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 03:17
Политика
СПЧ попросил владельцев «Коммерсанта» не вмешиваться в дела редакции
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обеспокоен ситуацией с увольнением сотрудников «Коммерсанта».
Обновлено в 05:16
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Происшествия
ФСБ просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
ФСБ просит продлить до конца лета срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено в 05:50
Единоборства
Малиньяджи плюнул в лицо Лобову во время дуэли взглядов
Бывший чемпион мира по боксу американец Пол Малиньяджи плюнул в лицо ирландскому бойцу российского происхождения Артёму Лобову во время дуэли взглядов перед их боем в промоушене Bare Knuckle FC.
Обновлено в 04:47
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Суд в Чечне назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об УДО Титиеву
Шалинский городской суд Чечни назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, сообщили РИА Новости во вторник в суде.
Обновлено в 05:48
Политика
Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Футбол
Полузащитник «Суонси» станет первым новичком «МЮ» в летнее трансферное окно
По информации источников в Англии, первым новичком «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно станет полузащитник «Суонси» Даниэл Джеймс.
Обновлено в 05:44
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Обновлено в 05:21
Происшествия
Устроившему стрельбу в Крайстчерче предъявили обвинения в терроризме
Устроившему стрельбу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентону Тарранту предъявили обвинения в терроризме, сообщает полиция страны.
Обновлено в 03:22
Политика
Представитель Британии перебил Небензю на заседании СБ ООН
Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление своего российского коллеги Василия Небензи.
Обновлено вчера в 17:26
Хоккей
Майкл Пелино покидает «Авангард»
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с розой в зубах поблагодарила за поздравления
Благодаря социальным сетям Лера не смогла укрыться от внимания поклонников - 19 мая ей слали поздравления со всех уголков земного шара.
Обновлено вчера в 01:05
Гаджеты
Inventive Retail Group и рэпер Баста запустят бренд аудиотехники
Крупный российский ритейлер Inventive Retail Group (IRG) и объединение Gazgolder рэпера Басты запустят бренд аудиотехники, сообщает "Ъ".
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе
Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле
Об увеличении зарплат чиновникам администрации президента и аппарата правительства РФ речь не идет, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Общество
Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»
Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35
Политика
«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным
Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки
В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06