Происшествия

Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-ТашRT на русском 18:02

В штабе сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-главы государства.
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