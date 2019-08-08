Происшествия
Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-ТашRT на русском 18:02
В штабе сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-главы государства.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Технологии
Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний
Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.
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«Уотфорд» претендует на Уэлбека
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На всей территории Ачинского района снят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
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Энергетика
Эксперт оценил перспективы снижения цен на нефть
Независимый экономический эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения цен на нефть.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами
Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 16:38
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
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Происшествия
Greenpeace назвал число пострадавших от сибирских пожаров животных
Согласно подсчетам экспертов международной организации Greenpeace, на поврежденных огнем территориях жили более 300 медведей, 5500 соболей, 1500 лосей и 2700 диких северных оленей.
Обновлено в 15:05
Происшествия
СК проверит информацию СМИ о возможных пытках в «Крестах»
Следственные органы проводят доследственную проверку после появившейся в СМИ информации о возможных пытках в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", сообщает в среду пресс-служба петербургского СУСК.
Обновлено в 10:55
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Наука
ГМ-лимфоциты победили ВИЧ в культуре клеток и селезенке мышей
Полученные ГМ-лимфоциты уничтожали зараженные разными штаммами ВИЧ-1 клетки в культуре и в селезенке мышей.
Обновлено в 14:01
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Космос
Ученым удалось одновременно открыть 39 массивных галактик
Объединив усилия нескольких обсерваторий, астрономам вперые удалось обнаружить сразу 39 массивных галактик, сформировавшихся вскоре после Большого взрыва.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в автомобильную аварию
Обновлено в 12:25
Происшествия
Взрыв в Копенгагене повредил здание налоговой полиции
Мощный взрыв произошел в Копенгагене у здания налоговой инспекции 6 августа около 22:00 по местному времени, сообщает DR.DK.
Обновлено в 07:36
Баскетбол
Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего альбома: «Мой самый лучший»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего рэп-альбома.
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Зеленский анонсировал «стремительный рост» экономики Украины
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ на Украине и заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы.
Обновлено в 16:30
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Происшествия
Объявлены в розыск двое участников митинга 27 июля в Москве
Еще двое мужчин, участвовавших, как отмечают в СК, в июльских беспорядках, находятся в розыске.
Обновлено в 14:00
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
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Игры
В играх на платформах Microsoft, Nintendo и Sony будут указывать шансы выпадения предметов из лутбоксов
Sony, Nintendo и Microsoft согласились раскрывать редкость и шансы выпадения предметов из лутбоксов во всех новых играх, которые будут выходить на их платформах.
Обновлено в 12:51
Транспорт
Судебные приставы ловят кубанских должников на дорогах края
Как отмечают в ведомстве, такие рейды направлены на взыскание крупных задолженностей по налогам и штрафам с должников, зарегистрированных на территории Краснодарского края.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Шоу-бизнес
Фадеев запретил Наргиз выступать с его песнями
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Армия и оружие
Северный флот могут приравнять по статусу к военным округам
Северный флот планируют наделить статусом отдельной военно-административной единицы наравне с военными округами.
Обновлено в 08:55
Транспорт
«Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.
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Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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