Происшествия

Операция по поиску самолета с футболистом «Кардиффа» приостановленаРИА Новости 22 января в 12:30

Спасатели решили прекратить поисковую операцию ночью, поиски будут возобновлены на рассвете в среду. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского Нанта в Кардифф в Уэльсе, в ночь на вторник пропал с радаров.
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Спасатели возобновили поиски пропавшего самолета Салы

Газета.Ru04:27

Спасатели продолжают поиски самолета, на котором находился Сала

Советский спорт05:23

Спасатели решили в четверг продолжить поиски самолета Салы

Sport24.ru04:09

Спасатели возобновили поиски самолета, на котором летел Сала

Матч ТВ04:36

Поиск пропавшего самолета с футболистом Салой возобновлен

РИА Новости04:41

Поиски самолёта с Салой продолжились

Чемпионат04:33

Полиция Гернси возобновила поиски пропавшего самолета с Салой

Спорт-Экспресс03:20
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Происшествия

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв

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Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
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Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный с ножом напал на полицейского.
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Происшествия

Поиски пропавшего самолета с футболистом завершены

Полиция завершила поиски аргентинского форварда Эмилиано Сала, который был на борту самолета Piper PA-46 Malibu, исчезнувшего при перелете из Нанта в Кардифф.
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Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено оставить на прежней отметке – в двух минутах от полуночи.
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Гаджеты

Vivo показала концепт смартфона без разъемов

Более подробная информация о технических характеристиках Vivo Apex 2019 будет доступна во время презентации на выставке MWC, которая состоится с 25 по 28 февраля.
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Армия и оружие

Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»

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Происшествия

На юго-западе Москвы столкнулись скорая и такси

Автомобиль такси и скорая помощь столкнулись на юго-западе Москвы, три человека пострадали, рассказали РИА Новости в четверг в пресс-службе госавтоинспекции столицы.
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Названа главная причина появления жизни на Земле

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Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

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В Китае заблокировали поисковик Microsoft Bing

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