Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищенияКоммерсантъ 18:13

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Алгоритм мошенничества прост: злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит.
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Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества: деньги крадут через банкоматы

Весьма20:23

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме кражи денег через терминалы Сбербанка

РБК21:09

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Коммерсантъ18:13

СМИ сообщили о новой схеме кражи денег у клиентов Сбербанка

Полит.ру21:26

Новый вид мошенничества с банкоматами Сбербанка появился на Ставрополье

Newstracker.ru03:50

Важный совет держателям карт дали в «Сбербанке»

Deita.ruвчера в 15:30
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Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Происшествия

На Камчатке студент подозревается в покупке и хранении автомата АК-74

Обновлено в 20:47
Футбол

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ

19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
Обновлено в 12:54
Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии

"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес

Певица Валерия любит проводить воскресные дни на Патриарших прудах

Несмотря на свою любовь к путешествиям, певица Валерия лучше всего чувствует себя в Москве.
Обновлено в 16:00
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Транспорт

Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару

В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Рита Дакота оправдалась за отдых с няней

Дакота рассказала, что не имела ввиду ничего плохого, не пыталась скрывать тот факт, что она отдыхает с няней.
Обновлено в 11:21
Гаджеты

Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Обновлено в 01:25
Кино

Чак Норрис на танке Abrams поразил пользователей Сети

Известный актер, ветеран ВВС США и мастер единоборств 79-летний Чак Норис посетил 14 мая военную базу Форт Худ в Техасе и сфотографировался на танке.
Обновлено в 17:58
Происшествия

На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната

В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Игры

Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3

Microsoft может раскрыть дату релиза и представить геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 на E3 2019.
Обновлено в 14:05
Здоровье

Общественники обсудили питание в школах и детских садах

Первой выступила Жанна Фрицко, начальник управления образованием ГО Красноуфимск: — На сегодняшний день во всех организациях ГО Красноуфимск, как в школах, так и в детских садах организация питания выведена на аутсорсинг.
Обновлено в 20:50
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Общество

Названы способы избавления от целлюлита за две недели

Обновлено в 20:49
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Экономика

«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей

«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено в 17:36
Хоккей

Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира

Обновлено в 16:29
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана

Обновлено в 14:00
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено в 10:54
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Музыка

Православный флешмоб и концерт группы «Аркадий Коц»: горожане вновь собрались у Театра драмы

В воскресенья, 19 мая, православные активисты вновь устроили песенный флешмоб у Театра драмы в поддержку строительства собора святой Екатерины.
Обновлено в 11:20
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Политика

Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации

Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Минобороны РФ заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом

Заказ на первую опытно-промышленную партию снарядов калибром 30 миллиметров с управляемым подрывом для проведения госиспытаний поступил в концерн "Техмаш" от министерства обороны России.
Обновлено в 21:08
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