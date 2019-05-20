Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищенияКоммерсантъ вчера в 18:13

Алгоритм мошенничества прост: злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего.
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