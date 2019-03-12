Opel выйдет на российский рынок с тремя моделямиRT на русском 04:21

с чего всё началось

Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на концерн Peugeot — Citroën, которому принадлежит Opel, продажи начнутся в IV квартале 2019 года.

Opel выйдет на российский рынок с тремя моделями

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Политика МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата Ранее издание Dagens Nyheter со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве сообщило, что накануне МИД Швеции вызывал российского посла Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы страну покинул один из дипломатов.

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Политика В России запретили полеты Boeing 737 MAX Росавиация ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого распоряжения, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

Шоу-бизнес Линдси Лохан выругалась на русском Актриса Линдси Лохан прокомментировала сообщение российского издания о проблемах с доступом к Instagram.

Армия и оружие Боевик 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР Представители силовых ведомств и Народной милиции ЛНР обеспечили переход военнослужащего ВСУ Сергея Магденко на сторону Народной республики.

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