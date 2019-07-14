На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика. Об этом в фейсбуке проинформировал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. На опубликованной фотографии изображен перевернутый грузовик "ЗИЛ".

Игры Сталкинг в опасных местах из S.T.A.L.K.E.R. 2 показали в Urban Explorer В Интернете опубликовали новый трейлер, демонстрирующий геймплей игры Urban Explorer, которая повествует о сталкерстве в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2. В процессе игры геймерам необходимо будет изучать заброшенные строения, покинутые населенные пункты и зоны отчуждения, избегая при этом опасности.

Политика ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Футбол Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм) Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.

Политика В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии В Париже на улицах, расположенных недалеко от Елисейских полей, начались беспорядки после проведения парада в честь Дня взятия Бастилии.

Футбол Гризманн не получит бонус от «Атлетико» Французу полагался бонус от мадридцев за его трансфер, который составлял 10 процентов.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Авто Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.

Общество Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.

Происшествия В Челябинске горит многоэтажка. Люди не могут покинуть квартиры По неподтвержденной информации, огонь охватил целый подъезд. Из-за огня люди не могут покинуть свои квартиры, передает портал 74.ru.

Политика В США призвали ввести санкции против Турции за покупку С-400 В конгрессе США требуют ввести санкции против Анкары за покупку российских ЗРК С-400.

Космос Европейская GPS система Galileo перестала работать В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Спорт Колесниченко и Ромашина завоевали золото в технической программе на ЧМ Олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу на соревнованиях в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает «Чемпионат».

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Политика ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

Футбол «Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи» По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

Космос NASA выпустило юбилейное видео с 4000 экзопланет Ожидается, что новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который выйдет на орбиту в 2021 году, сможет справляться с задачей по поиску новых экзопланет ещё эффективнее.

Происшествия Российские туристы застряли в болгарском Бургасе В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.