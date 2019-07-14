Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зонеГазета.Ru 07:14
На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика. Об этом в фейсбуке проинформировал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. На опубликованной фотографии изображен перевернутый грузовик "ЗИЛ".
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