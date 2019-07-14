Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зонеГазета.Ru 07:14

На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика. Об этом в фейсбуке проинформировал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. На опубликованной фотографии изображен перевернутый грузовик "ЗИЛ".
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В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект

РИА Новости08:02

В Чернобыльской зоне нашли радиоактивный грузовик

Lenta.ru07:25

Опасный радиоактивный объект нашли в Чернобыльской зоне

Московский Комсомолец06:11

В зоне ЧАЭС сделали опасную находку

Вести.Ru06:24

В районе Чернобыльской АЭС нашли грузовик с повышенным радиационным фоном

РБК06:22

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Газета.Ru07:14

В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

ТАСС05:40
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
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Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
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Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
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Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»

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Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России

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Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
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В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
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В Тверской области в субботу разбился дельталет.
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