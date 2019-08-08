Здоровье

Названы самые опасные для здоровья сырыРамблер 01:53

Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
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с чего всё началось

Кому какой сыр опасно есть?

Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала АиФ.ru, какие сорта сыра имеют противопоказания и ограничения по употреблению.
Аргументы и Фактывчера в 05:39

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Названы самые вредные и опасные сорта сыра

ТК Звездавчера в 11:23

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РЕН ТВвчера в 11:52

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Царьградвчера в 23:41

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Известиявчера в 10:37

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Российская газетавчера в 08:20

Кому какой сыр опасно есть?

Аргументы и Фактывчера в 05:39
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:26, Вашингтон
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