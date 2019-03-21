Экономика
Опасная мягкость ФРС: рынок может включить режим risk-offПРАЙМ вчера в 06:55
По итогам завершившегося в среду заседания Федрезерв усилил "голубиную" риторику. Он сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и принял решение об отказе от повышения ставок в 2019 году, тогда как раньше эксперты ожидали как минимум три повышения.
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ФРС не ожидает повышения ставок в 2019 году, замедлит темпы расчистки баланса активов
Financial One20 марта в 16:54
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Общество
Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве на выходных
Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве в эти выходные.
Обновлено в 03:45
Авто
Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe
Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем купеобразного варианта модели Cayenne.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату
В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта
Обновлено в 03:14
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Общество
Правительство утвердило новые правила целевого обучения
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Армия и оружие
Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
Обновлено вчера в 14:16
Здоровье
В Великом Новгороде отмечен рост обращений за наркологической помощью
В Великом Новгороде в 2018 году показатель заболеваемости всеми наркологическими расстройствами снизился на 33,9%, при этом в областном центре отмечается существенный рост потребления токсикоманических психоактивных веществ.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Наука
Антропологи выяснили, как появились карающие боги
Международная группа ученых проанализировала эволюцию религиозных верований от эпохи палеолита до промышленной революции и установила, что появлению веры в карающих богов способствовал рост численности населения.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
Политика
В Казахстане полиция разогнала митинги против переименования Астаны
В Казахстане полиция разогнала митинги в Астане и Алма-Ате против переименования столицы страны в Нурсултан.
Обновлено в 03:31
Футбол
Сборная Бельгии поблагодарила Россию за чистоту в раздевалке
Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистоту в раздевалке.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Экономика
Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами
Обновлено вчера в 08:17
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на стоимость ОСАГО
«Норма об учёте штрафов за пьяное вождение исключена из законопроекта», — сказал заместитель министра финансов.
Обновлено в 01:31
Политика
Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студии
Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»
Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:45
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Хоккей
Игроки «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ
Три игрока ярославского "Локомотива" уйдут из Континентальной хоккейной лиги в следующем сезоне, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:18
Общество
Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ
Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36