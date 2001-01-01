Политика
Опасения о торговле и глобальном росте продолжают давить на экономику США -- ПауэллFinancial One 09:03
Чиновники ФРС на июньском заседании сигнализировали, что эти риски могут оправдать снижение ставок, и "с тех пор, основываясь на поступающих данных и других событиях, неопределенность вокруг торговой напряженности и опасения о состоянии глобальной экономики похоже, продолжают давить на прогноз для США", говорится в речи Пауэлла.
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