с чего всё началось

В прошлом году рост цен составил 2,3 процента. Сейчас же хлеб дорожает быстрее инфляции. Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.

Политика Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Политика Советника американского посольства вызвали в МИД Советник-посланника американского посольства США вызвали в МИД из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа, сообщили в дипломатическом ведомстве.

Технологии Facebook заплатит СМИ за публикацию новостей в соцсети по $3 млн в год Осенью 2019-го года в самой популярной в мире социальной сети Facebook появится вкладка "Новости", наполнять которую будут контентом от ведущих американских средств массовой информации.

Политика Польша испугалась сближения ЕС с Россией Польша обеспокоена сближением некоторых стран ЕС с Россией, заявил в интервью Reuters замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

Кино Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома» Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.

Экономика Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека В даркнете продаются краденые базы данных клиентов российских банков В продаже имеется одна такая база на 150 тыс. записей, цена составляет 70 руб. за одну запись.

Экономика Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.

Общество МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре В пятницу, 9 августа, в Москве пройдут дожди, в некоторых районах ожидается гроза и сильный ветер.

Общество Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве Московская полиция предупредила граждан о недопустимости призывов к несогласованным акциям в столице и пообещала немедленно пресекать малейшие провокации.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

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Происшествия Милиция задержала 40 сторонников Атамбаева на беспорядках в Бишкеке Киргизская милиция задержала 40 сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в Бишкеке, сообщили в ГУВД.

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Экономика Корпорация МСП выдала гарантию стартапу для запуска производства электромоторов Стартап "Зетта", который реализует проект по налаживанию серийного производства энергоэффективных электродвигателей, получил кредит от Фонда развития моногородов на 49,5 млн рублей по ставке 0% годовых.

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Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.