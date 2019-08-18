Футбол
Онлайн трансляция матча «Спартак» - ЦСКАВсе про Спорт ру вчера в 16:05
Шестой тур чемпионата Российской премьер-лиги закрывает московское дерби – «Спартак» принимает ЦСКА. Центральный матч тура станет определяющим в плане турнирного положения сегодняшних соперников.
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«Спартак» — ЦСКА. Смотреть онлайн, прямая трансляция матча молодежного первенства
Sport24.ru17 августа в 06:55
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:03, Ашберн
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