Шестой тур чемпионата Российской премьер-лиги закрывает московское дерби – «Спартак» принимает ЦСКА. Центральный матч тура станет определяющим в плане турнирного положения сегодняшних соперников.

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Экономика Определены регионы России с самым доступным для населения бензином Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Финансы Курс доллара снизился до 66,33 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Здоровье Вновь об опасности валидола и корвалола Медики вновь предупреждают, что эти средства не приносят пользы.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Теннис Медведев впервые поднялся на пятое место в рейтинге ATP Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с восьмого на пятое место в обновленном рейтинге ATP после победы на турнире Western & Southern Open в Цинциннати.

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.

Экономика Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5% Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

Здоровье В Красноярском крае продолжается снижение активности клещей «Несмотря на низкую активность клещей, не исключаются случаи присасывания при сборе грибов, дикорастущих ягод», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.

Авто Показаны изображения внедорожной версии среднемоторного Corvette C8 Corvette, представленный на изображении, получил черную элементы кузова. Например, накладки на колесных арках и боковые юбки.

Экономика Имущество «СибНАЦа» оценили в 1,4 млрд рублей Имущество банкротящегося Сибирского научно-аналитического центра оценено в 1,4 млрд руб. Предприятие представило отчеты об инвентаризации активов, передает корреспондент Накануне.RU.

Гаджеты Xiaomi объявила дату презентации Redmi Note 8 Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo подтвердил, что следующая презентация бренда Redmi состоится уже на следующей неделе – 29 августа.

Авто Почти новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставили на продажу Как сообщают представители офиса, пробег внедорожника составляет всего 50 километров, а также данный автомобиль был во владении только одного человека.

Энергетика Нефть открыла неделю торгов ростом Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.

Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.