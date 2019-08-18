Футбол
Онлайн трансляция матча «Спартак» - ЦСКАВсе про Спорт ру вчера в 16:05
Шестой тур чемпионата Российской премьер-лиги закрывает московское дерби – «Спартак» принимает ЦСКА. Центральный матч тура станет определяющим в плане турнирного положения сегодняшних соперников.
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«Спартак» — ЦСКА. Смотреть онлайн, прямая трансляция матча молодежного первенства
Sport24.ru17 августа в 06:55
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
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В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
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Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с восьмого на пятое место в обновленном рейтинге ATP после победы на турнире Western & Southern Open в Цинциннати.
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
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Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
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Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
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«Несмотря на низкую активность клещей, не исключаются случаи присасывания при сборе грибов, дикорастущих ягод», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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Corvette, представленный на изображении, получил черную элементы кузова. Например, накладки на колесных арках и боковые юбки.
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Обновлено в 01:27
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Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:38
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
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Обновлено 17 августа в 03:11
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Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
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Обновлено 16 августа в 06:13